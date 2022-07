Maltempo: tabacco, cereali a paglia e mais danneggiati dal vento forte

Il vento fortissimo della scorsa notte ha causato danni anche all'agricoltura veronese, specie nei territori di Bovolone, Oppeano, Cerea, Salizzole, Sanguinetto e Casaleone. E Codive, l'ente che si occupa di assicurazioni in agricoltura, segnala danni da vento consistenti su tabacco, cereali a paglia e mais.

«Il tabacco piegato - ha evidenziato il direttore di Codive Michele Marani - necessita di raddrizzamento a mano al massimo entro 36 ore dall'evento. Il rischio è che la pianta subisca una piegatura tale da non proseguire la crescita. Queste operazioni urgenti sono a rischio per la difficoltà nel recuperare la manodopera necessaria e quindi gli agricoltori sono impegnati nelle attività in campo».

E la mancanza di manodopera, oltre ai danneggiamenti a serre e a capannoni, è stata segnalata anche da Coldiretti Verona. «In un periodo già difficile per la mancanza di manodopera - ha sottolineato il direttore di Coldiretti Verona Giuseppe Ruffini - in questo contesto di maltempo emerge maggiormente che i tempi della burocrazia non corrispondono a quelli delle campagne. Gli agricoltori hanno bisogno di lavoratori non solo per le normali attività, come la raccolta della frutta, ma anche per azioni urgenti per salvare i raccolti. È necessario velocizzare il rilascio dei nulla osta necessari per consentire ai lavoratori extracomunitari, ammessi all’ingresso con il decreto flussi, di poter arrivare in Italia per lavorare nelle imprese agricole al più presto. Con strumenti concordati con i sindacati, occorre consentire anche ai percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di poter collaborare temporaneamente alle attività nei campi».



(Tabacco piegato dal vento)

I valori assicurati del tabacco stimati da Codive sono di 5,2 milioni di euro a Bovolone, 2 milioni di euro a Cerea, 3,6 milioni di euro a Sanguinetto e 3,6 milioni di euro a Salizzole. Ed il tecnico del Codive Flavio Carassini è già sui luoghi colpiti dal maltempo per verificare i danni.

«Per il mais - ha aggiunto Marani - questo è il momento più delicato in quanto le colture sono in fioritura. Sicuramente le piante colpite dal vento avranno nella parte sottostante non solo problemi di produzione ma anche di patologie. Per la frutta si riscontrano danni da scuotimento soprattutto nelle pere ma tutto sommato la situazione sotto controllo».