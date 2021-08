Danni del maltempo a Verona, chiusi per precauzione alcuni parchi gioco

Sono una cinquantina gli interventi a Verona realizzati dagli operatori Amia tra questa notte e questa mattina, 17 agosto, a seguito della breve e violenta ondata di maltempo abbattutasi sulla città.

Il forte vento ha causato il cedimento di numerosi alberi e la presenza di piante e fogliame in strada. Il tutto per fortuna senza gravi conseguenze. Infatti, non sono stati segnalati casi di particolare criticità, né danni a persone o autoveicoli.

A titolo precauzionale sono stati comunque chiusi alcuni parchi gioco cittadini. Gli addetti di Amia hanno operato in varie strutture, come quelle in Via Tommaso Campanella, Via Brunelleschi, Via Verdi e ai bastioni di Spagna e Regina Margherita. Verranno poi effettuate analisi di stabilità e messi in sicurezza tutti gli alberi.

Le squadre di Amia hanno inoltre provveduto a rimuovere alcuni alberi caduti in strada in Via Tommaso da Vico ed in Via Alvise da Mosto, oltre a ripulire da fogliame, detriti e arbusti decine di strade in tutta la città. Tutte le operazioni, comprese quelle all'interno dei parchi gioco, dureranno un paio di giorni.



(Albero danneggiato dal maltempo)

«A rotazione tutti gli alberi presenti nei giardini pubblici, nei parchi, nelle strade e nelle vie di Verona sono oggetto di giornaliera manutenzione, analisi di stabilità e di appositi trattamenti - ha commentato il presidente di Amia Bruno Tacchella - Grazie anche a questa importante e continua attività di controllo e di verifica, non si sono registrati gravi casi di cedimento, che avrebbero potuto provocare importanti rischi per la sicurezza pubblica».