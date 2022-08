Maltempo in provincia: vigili del fuoco chiamati all'intervento, ma nessun danno rilevante

Non avrebbe causato danni particolari la pioggia che si è abbattuta sulla provincia di Verona nella mattinata di giovedì, ma i vigili del fuoco sono stati comunque chiamati ad una trentina di interventi sul territorio provinciale, in attesa di vedere come si evolverà la situazione meteorologica dal momento che l'allerta della Protezione Civile rimane in vigore fino al primo pomeriggio di venerdì. Nel frattempo il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza per il fortunale che ha colpito le zone di Rovigo e Venezia.

Tornando alla provincia di Verona, le zone che hanno registrato più interventi sarebbero quelle sud ed est. Isola della Scala, Villafranca, Legnago, Illasi, Tregnago e la stessa Verona sono alcuni dei comuni colpiti, che hanno visto al lavoro i pompieri di Verona, Legnago e Caldiero, oltre ai volontari di Villafranca, per occuparsi principalmente di coperture in lamiera di capannoni, antenne e camini divelti, oltre a tagli di piante e rami pericolanti. A provocare danni sarebbe stato soprattutto il forte vento: non sono stati infatti segnalati particolari allagamenti.