Maltempo di maggio, Zaia: «Danni al patrimonio pubblico per 270 milioni»

Contiene le frane e gli smottamenti avvenuti nella Bassa Veronese e nei comuni di San Giovanni Ilarione, Roncà e Cazzano di Tramigna. Raccoglie le rotture degli argini del fiume Guà a Zimella e a Cologna Veneta, del torrente Chiampo a San Bonifacio, del Tramignola a Soave, del torrente Aldegà a Monteforte d’Alpone e del canale Erri a Ossenigo di Dolcè. Al suo interno, in pratica, sono stati riassunti tutti i danni provocati dal maltempo in Veneto dal 15 al 22 maggio. È la relazione tecnica che accompagna la richiesta per il riconoscimento della Stato di Emergenza di rilievo nazionale. Richiesta inviata a Roma dalla Regione Veneto per ottenere risorse per i risarcimenti.

La domanda è stata sottoscritta da presidente della Regione Luca Zaia ed è indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro della protezione civile Sabastiano Musumeci e al capo del dipartimento nazionale di protezione civile Fabrizio Curcio. Nel documento, Zaia precisa i motivi della richiesta di sostegno economico per far fronte ai danneggiamenti provocati dal maltempo in provincia di Verona, nelle province di Vicenza, Padova e Treviso, nella città metropolitana di Venezia e nel comune di Badia Polesine.

Alla richiesta è allegata una relazione tecnica che rappresenta l’esito di una ricognizione speditiva finalizzata a definire l’importo necessario agli interventi pubblici. Ed eventualmente, dopo il riconoscimento dello Stato di Emergenza, sarà avviata una nuova ricognizione per l'accertamento dei danni a privati e attività produttive.

«Considerati i rilevanti effetti al suolo riscontrati nei territori - ha precisato Zaia - gli uffici regionali della protezione civile hanno prontamente avviato una prima ricognizione speditiva dei danni dalla quale emerge che il solo patrimonio pubblico abbia subito danni per 270 milioni di euro».