Maltempo nel Veronese, Codive: «La grandine ha danneggiato coltivazioni di mais e tabacco nella bassa» 

Danni da maltempo nella bassa veronese. È quanto segnalato da Codive in relazione al temporale occorso nella serata del 19 luglio che ha causato «danneggiamenti a macchia di leopardo a causa di grandine talvolta con vento nel comune di Albaredo d’Adige in località Coriano e nel comune di Salizzole nelle località Valmorsel e Bionde».

Da una prima verifica effettuata da Condifesa Verona Codive, l’ente che si occupa delle assicurazioni in agricoltura, le colture interessate sarebbero in particolare quelle di mais, tabacco, orticole e frutta, tra cui le mele. In base a quanto si apprende, il tecnico di Codive Flavio Carassini sta già effettuando sopralluoghi per le verifiche e rilevazioni dei danni subiti dalle colture.

«Tutta la provincia veronese - precisa il direttore di Codive Michele Marani - è stata toccata dal maltempo, ma in molte zone fortunatamente solo con precipitazioni di pioggia. La grandine è l’evento climatico avverso più temuto dagli agricoltori in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo. Rileviamo, inoltre, non solo una maggiore frequenza di eventi climatici estremi, ma anche dimensioni aumentate dei chicchi di grandine negli ultimi periodi, causando danni consistenti alle colture», conclude il direttore di Codive Michele Marani.