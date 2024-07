Danneggiano auto e inveiscono contro un tassista e contro i poliziotti

Due interventi della polizia in meno di un'ora non sono bastati a calmarle. Due donne italiane sono dunque finite in manette con le accuse di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale per essersi scagliate prima contro alcune auto in sosta e poi contro gli agenti della squadra Volanti.

La prima segnalazione è scattata poco dopo le 3 di notte e a richiedere l'intervento della polizia è stato un tassista. L'uomo ha raccontato di aver accompagnato due donne in Via San Giovanni Lupatoto. Le due clienti, però, si sono rifiutate di pagarlo ed hanno inveito contro di lui minacciandolo.

Quando sono arrivati, i poliziotti hanno visto le due donne agitate ed alterate dall'alcol e per questo si sono avvicinate a loro con cautela. Un atteggiamento che ha permesso di evitare reazioni violente e di ripristinare in breve tempo la calma.

Ma a distanza di poco più di mezz’ora dal primo intervento, alla sala operativa della questura è giunta un'altra segnalazione. In Via Imola, due donne visibilmente agitate hanno colpito con dei caschi da moto il citofono di un palazzo e sono scappate urlando a bordo di uno scooter. La loro fuga è comunque durata poco. La Volante ha intercettato le due sullo scooter poco distanti da Via Imola, riconoscendo le stesse donne per le quali era intervenuta poco prima.

In questa seconda occasione, la reazione delle due donne è degenerata. Mentre una ha inveito contro gli agenti e in particolare contre le poliziotte, l'altra si è rifiutata di esibire la patente di guida e si è scagliata contro i poliziotti, provando anche a colpirli al volto e a mordere il braccio di un agente. E anche una volta seduta, la donna alla guida dello scooter ha tentato di sferrare calci all’altezza del busto degli agenti.

Mentre gli agenti accompagnavano le due donne in questura, alcuni colleghi hanno ripercorso il tratto attraversato in motorino. I poliziotti hanno così trovato tre auto danneggiate ed accanto, sull’asfalto, una visiera di protezione trasparente di un casco, lo stesso che una delle donne portava con sé e con cui aveva colpito il citofono del palazzo.

Le due donne sono state identificate in una quarantunenne veronese e in una quarantottenne rodigina, già note per precedenti specifici. Le due sono state arrestate per danneggiamento aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. E nei confronti della donna alla guida dello scooter è scattata anche la denuncia per porto di oggetti ed armi atti ad offendere per un cacciavite ed un coltello a serramanico trovati nella sua borsa. Inoltre, la donna è stata anche sanzionata per guida con patente revocata.

Questa mattina, 22 luglio, all’esito del rito direttissimo, gli arresti sono stati convalidati e le due donne sono state sottoposte all'obbligo di firma per tre giorni a settimana.