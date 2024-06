Danneggia fontana vicino alla chiesa di Santo Stefano, individuato furgone bianco

Grazie alle telecamere è stato individuato il veicolo che potrebbe aver danneggiato la fontana vicino alla chiesa di Santo Stafano, a Verona. Le immagini della videosorveglianza comunale hanno ripreso un furgone color bianco che sabato scorso, 22 giugno, poco prima delle 13.30 pare abbia compiuto il danneggiamento. E dopo aver rotto la fontana, il mezzo riesce a dileguarsi anche se inizialmente viene rincorso da un uomo.

Il nucleo infortunistica della polizia locale è alla ricerca del proprietario del furgone bianco. Una ricerca che non si esaurisce con questo video, ma è estesa anche ad altre immagini riprese dalle telecamere in città, in modo da poter identificare con certezza la targa.

L'invito degli agenti all'autista del furgone è però quello di presentari al comando di Via del Pontiere, così da non aggravare la propria situazione.