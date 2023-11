Dopo il funerale di Daniele Foghin, una raccolta fondi per la sua famiglia

È stato celebrato ieri, 7 novembre, il funerale di Daniele Foghin, il 40enne deceduto durante un’escursione sul Corno d’Aquilio. E sempre ieri sono state promosse due raccolte fondi per sostenere la moglie Romina ed i figli Samuele e Viola.

In tanti hanno voluto esserci per dare un ultimo saluto a Daniele Foghin, ieri, nel duomo di Villafranca. Non solo famigliari, amici e colleghi, ma anche altri appassionati di montagna. Una passione vissuta intensamente dal 40enne e condivisa attraverso i social network con il profilo "Dad in Trek".

Daniele Foghin aveva messo su famiglia a Mozzecane, ma era originario di Spilimbergo, in provincia di Pordenone. E queste origini friulane si sono viste anche sulla sua bara, dove è stata appoggiata una sciarpa dell'Udinese, la sua squadra del cuore.

Una cerimonia commovente quella che si è tenuta ieri a Villafranca. Una commozione che si sta trasformando in generosità nei confronti della famiglia di Daniele Foghin. La pagina Facebook Magica Lessinia ha condiviso l'Iban intestato alla moglie del 40enne, Romina Scarpinato, a cui tutti possono inviare una donazione.

Mentre sulla piattaforma GoFundMe la community Superpapà, dove Daniele Foghin partecipava attivamente, ha avviato una raccolta fondi. «Daniele era una persona buona, un papà amorevole, molto attivo nel gruppo Superpapà su Facebook dove, dai suoi racconti, traspare un amore smisurato per i figli e per la moglie Romina - ha scritto Silvio Petta che ha organizzato l’iniziativa - Daniele amava condividere le sue esperienze di papà, aiutare e supportare gli altri papà del gruppo. Era conosciuto come "Dad in Trek" proprio per la sua passione per la montagna che amava esplorare in lungo e in largo. Non doveva finire così, Daniele ci mancherà tanto, abbiamo perso un amico dal cuore d'oro: noi tutti vorremmo ricordarlo così e mandare un piccolo aiuto alla famiglia, alla moglie Romina e ai due figli Samuele e Viola, per testimoniare la nostra gratitudine nell'aver conosciuto una persona così buona, disponibile e per bene come Daniele, un vero super papà».

E nel giro di un giorno, la raccolta ha già superato i 1.500 euro.