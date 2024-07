Il presidente di Czeta è tra i revisori di Veneto Sviluppo

«Stando a quanto riferiscono i media, tra pochi giorni, dovrebbe iniziare presso il Tar Veneto il procedimento relativo alla interdittiva antimafia della Prefettura berica che ha colpito la Czeta di Vicenza. Una società che ha ricevuto un congruo numero di subaffidamenti da importantissime società pubbliche», fra cui la municipalizzata scaligero-berica Agsm-Aim, specie nel ramo igiene ambientale. «Chiaramente la magistratura farà il suo corso. Sullo sfondo di questa vicenda però rimane una stonatura». La politica nel Padovano, nel Vicentino e nel Veronese, territori in cui la Czeta è attiva, è rimasta silente. «Lo stesso discorso vale per Roma». È questo l'incipit di una breve nota che la segretaria veneta del sindacato Cub Maria Teresa Turetta ha diffuso sabato, 6 luglio. «Da un certo punto di vista - si legge nella nota - più effervescente è stato il dibattito nel Casertano, dove Czeta è presente da tempo. Al di là delle questioni giudiziarie, quello che è mancato in questo frangente è un dibattito pubblico e politico degno di questo nome. E questo non è un bel segnale».

RIMBALZI

Ora, mentre l'affaire Czeta (la quale nel Casertano è tanto attiva quanto al centro di molte polemiche) rimbalza tra prese di posizione del sindacato Cub e quelle della rete ambientalista veneta (di cui parlava Vicenzatoday.it il 19 maggio), il caso per la politica rimane spinoso. Sul tappeto, infatti, ci sono i contratti con importantissime società pubbliche lungo l'asse Padova, Vicenza, Verona, Roma, Caserta. Poi a rendere effervescente il caso c'è la composizione del cda della ditta con sede in Via Biron di Sopra a Vicenza (il cui sito web risulta in manutenzione peraltro). Tra i consiglieri, figura il romano Vito Antonio Rosario Diomeda, già generale dell'Arma dei Carabinieri. Alla presidenza, il nome è di egual peso visto che la poltrona è occupata da Giovanni Mainolfi, già comandante della Guardia di Finanza del Veneto.

In questo filone però c'è un altro elemento, di cui non si era mai avuta contezza, che potrebbe agitare le acque a Palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale veneto, nonché a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale veneta. Stando ai documenti camerali compulsati da chi scrive, Mainolfi dal 19 gennaio 2024 è anche membro del collegio dei revisori contabili (o meglio del collegio sindacale) di Veneto Sviluppo, la finanziaria della Regione Veneto, i cui vertici sono di nomina politica, ossia in capo alla stessa Regione Veneto in cui sullo scranno di governatore siede il leghista Luca Zaia. Per vero un peso notevole nella nomina del cda di Veneto Sviluppo ce l'ha per l'appunto l'assise consiliare: presieduta dal vicentino Roberto Ciambetti, pure lui leghista.

LA ENTHEOS DI SCANDIANO

Di più, mentre in maggio deflagra l'affaire Czeta, Mainolfi viene nominato presidente della Entheos, una giovane società di Scandiano in provincia di Reggio Emilia che si occupa di «telemedicina, telesalute e telemonitoraggio» in ambito medico. Ora il nome di Entheos appare in abbinata al nome di Entheos Worldwide in una lunga inchiesta de il Domani datata 27 luglio 2022 che tira in ballo il caso dei presunti conflitti di interesse dell'attuale ministro della difesa Guido Crosetto (tra i fondatori di Fdi, il partito che esprime il premier Giorgia Meloni) proprio in tema di appalti nel settore militare. Il segretario attuale della sezione di Confindustria che raggruppa le imprese della difesa, ossia Aiad, si legge in quel servizio di due anni fa, «si chiama Carlo Festucci ed è un dirigente che la famiglia Crosetto conosce bene: è nel consiglio di amministrazione di una azienda che ha tra i soci» Alessandro Crosetto, «il 25enne figlio del fondatore di Fratelli d'Italia. Si tratta della ditta Entheos Worldwide, avviata nel 2020, in piena crisi Covid, per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi per la telemedicina». Quella società, riporta ancora il Domani, è nata «per esportare all'estero la piattaforma di telemedicina di una start-up italiana che si chiama Entheos e per cercare device medicali in giro per il mondo», dice Crosetto, che spiega anche la genesi del progetto: «Quando l'hanno costituita hanno chiesto a me e al dottor Festucci se volevamo entrare, vista la conoscenza di alcuni mercati esteri. Io ho pensato che poteva essere una buona esperienza per mio figlio e gli ho chiesto se avesse voglia di provare».

LO SCENARIO

Più in generale la figura di Crosetto è in qualche modo legata al caso dei cosiddetti dossieraggi illegali che settori delle istituzioni avrebbero concepito, con l'avallo di giornalisti compiacenti, denunciato proprio da Crosetto. Accuse respinte al mittente dai giornalisti presi di mira. Un problema simile, anche se l'ambito è differente, è stato invece affrontato da Today.it in marzo con un paio di inchieste firmate da Fabrizio Gatti.