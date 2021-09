Ricoverato per una crisi psicotica, aveva con sé un coltello e della cocaina

Sono stati attimi concitati quelli vissuti lunedì scorso, 6 settembre, all'ospedale di Legnago. Un 48enne tossicodipendente, noto alle forze dell'ordine, in preda ad una crisi psicotica era stato ricoverato nel reparto di psichiatria, dove i sanitari si sono accorti che l'uomo aveva con sé un grosso coltello. Sono stati dunque allertati i carabinieri, che hanno inviato rapidamente dei militari del gruppo operativo e radiomobile. Gli uomini in divisa sono riusciti a prendere e a sequestrare l'arma, la cui lunghezza era di 15 centimetri. Nella stessa circostanza, i militari hanno trovavano addosso al 48enne anche una bustina contenete una dose di cocaina.

L'uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica per detenzione illegale di armi ed è stato segnalato in Prefettura per il possesso dello stupefacente.