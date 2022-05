Un malore ed un caduta in bici, doppio soccorso in elicottero sul Baldo

Alle 9.30 di questa mattina, 21 maggio, l'elicottero di Verona Emergenza si è alzato in volo per soccorrere una 70enne caduta sul sentiero che sale verso il Santuario della Madonna della Corona. Passano un paio d'ore e l'eliambulanza deve intervenire altre due volte sulle montagne veronesi.

La prima allerta arriva alle centrale del 118 intorno alle 11.45. Un escursionista era stato colto da un malore per una probabile crisi di panico a Ferrara di Monte Baldo. L'uomo, un 31enne di Negrar, era in compagnia di un amico e dal sentiero del Vallone Osanna si era immesso su quello delle creste del Monte Baldo.

Individuato il punto in cui si trovava l'escursionista, l'elicottero di Verona Emergenza ha sbarcato con un verricello di 10 metri il tecnico di elisoccorso, aiutato poi nelle manovre dal gestore del Rifugio Telegrafo, il quale fa parte del soccorso alpino di Verona. Imbarcato, il 31enne è stato valutato dall'equipe medica ed è stato poi trasportato all'ospedale di Negrar per gli accertamenti del caso.

Subito dopo, l'eliambulanza è stata dirottata lungo la strada che da San Zeno di Montagna porta a Castelletto di Brenzone, per un ciclista uscito di strada a un tornante e sbalzato alcuni metri più sotto. Il ciclista è un 50enne bergamasco di Trevignano ed il suo volo era stato attutito da dei cespugli di nocciolo. L'uomo è stato preso in carico dalla squadra medica e dal tecnico di elisoccorso, calati con il verricello poco distante. Il 50enne aveva riportato contusioni e lamentava dolori a schiena e gambe, per questo è stato imbarellato, recuperato ed infine trasportato all'ospedale di Peschiera.