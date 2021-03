Pochi positivi e troppi morti, Crisanti: «No test rapidi». Astrazeneca? «Panico ascientifico»

I dati dei contagi da coronavirus in Italia e in Veneto continuano purtroppo a crescere, così come in aumento sono anche drammaticamente i morti. Quest'oggi ricorre la "Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia" e solo tra ieri e martedì se ne sono aggiunte quasi mille in più in Italia. A commentare i dati ed in particolare proprio il rapporto tra soggetti positivi rilevati ed il numero di decessi è stato nelle scorse ore il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia professor Andrea Crisanti, il quale ha dichiarato all'Adnkronos Salute: «Non mi convincono questi numeri bassi di nuovi casi e questo dato così alto dei decessi. - spiega il professor Crisanti - Secondo me deve esserci una sottostima da qualche parte. I morti li contabilizziamo bene, ma penso che sottostimiamo i positivi, non riesco a capacitarmi del perché».

Una delle ipotesi che il professor Andrea Crisanti avrebbe quindi formulato all'agenzia Adnkronos Salute è quella che i tamponi rapidi sarebbero uno strumento poco attendibile e, dunque, in questa fase inefficace: «Secondo me dovrebbero essere proprio eliminati i test antigenici rapidi, oppure confinati in casi precisi, per esempio solo per fare analisi di popolazioni e basta. A mio avviso - ha poi aggiunto il professor Andrea Crisanti - si fanno troppi test antigenici e fatti male. C'è uno squilibrio di positività fra gli antigenici e i molecolari».

Ad essere oggetto di critica da parte del professor Crisanti, non nuovo ad affermazioni di questo tenore, è proprio la capacità di rilevazione del virus da parte dei test antigenici rapidi che risulterebbero meno sensibili dei molecolari, fornendo dunque dei risultati "falsi negativi": «Sono meno sensibili e li eseguono persone diverse, - spiega il professor Crisanti - quindi possono essere più o meno fatti bene. Oggi sicuramente viviamo un grande incremento di casi. E con una situazione in rialzo è possibile che i morti aumenteranno ancora. I decessi che vediamo oggi, ricordo, si riferiscono a 2-3 settimane prima. Siamo in una fase di ascesa e secondo me il virus sta circolando di più di quello che vediamo dai test, c'è qualcosa che non stiamo facendo bene».

Altro tema molto "caldo" in queste ore che il docente di Microbiologia professor Andrea Crisanti ha affrontato a viso aperto, questa volta interpellato ai microfoni di SkyTg24, è stato quello dei vaccini ed in particolare della decisione "precauzionale" in Italia di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Netta la contrarietà a questa decisione, che risulterebbe non suffragata da sufficienti prove scientifiche, espressa a chiare lettere dal professor Andrea Crisanti: «Sono state decisioni politiche non supportate da evidenze scientifiche, adesso chi le ha prese se ne assuma la responsabilità perché nessuno sul piano scientifico si è mai pronunciato contro AstraZeneca. Decisioni prese in preda al panico senza nessun supporto scientifico. - ha quindi sentenziato il professor Crisanti - Si tratta di 5 o 6 casi ogni milione, pochissimi, non c’è nessuna correlazione causale se non una relazione temporale che è necessaria, ma non sufficiente per stabilire una relazione causale».