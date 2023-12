Alcol, risse e pregiudicati: la questura impone 15 giorni di stop al Crazy Bar

Resterà chiusa per quindici giorni il locale Crazy Bar di via San Nazaro 24, a Verona. Lo ha deciso il questore Roberto Massucci su proposta del comandante della polizia pocale veronese, con la sospensione al titolare della licenza ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

Il provvedimento, notificato giovedì pomeriggio dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, è stato adottato al termine di accurati controlli al locale, situato in una zona ad alta densità abitativa e turistica.

L’attività di controllo delle forze di polizia nei confronti dell'esercizio pubblico è stata condotta per mesi, spiegano dagli uffici di lungadige Galtarossa: a fronte dei disordini che più volte avrebbero generato disagi a residenti e turisti, mirati e a più riprese sono stati i controlli straordinari del territorio da parte della questura di Verona. Nella maggior parte degli interventi, gli operatori della polizia di stato, polizia locale e carabinieri si sono trovati a dover far fronte ad avventori molesti ed ubriachi, che in più occasioni li hanno aggrediti fisicamente, arrivando persino a scagliare una bottiglia di vetro al volto di un agente, rivolgendo loro inoltre parole offensive ed epiteti ingiuriosi.

Il Crazy Bar sarebbe diventato luogo di ritrovo per numerosi pregiudicati: secondo le forze dell'ordine, un luogo in cui, al calar del sole, a dominare era la violenza con risse, schiamazzi, liti tra gli avventori e cocci di bottiglia riversi sulla strada.