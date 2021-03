Covid-19 e sanzioni: in 25 alla grigliata nel parco e misure assenti in gelateria

I controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, nell’ambito del rispetto delle norme sul contenimento dell’epidemia da Sars-Cov-2, si sono concretizzati in due distinte operazioni nel fine settimana.

San Bonifacio

Nel pomeriggio di sabato i militari del Nucleo Radiomobile e della stazione di San Bonifacio, sono intervenuti al Parco degli Ulivi in seguito ad alcune segnalazioni giunte al 112 da privati cittadini, allarmati per un assembramento. Sul posto gli uomini dell'Arma hanno identificato 25 ragazzi, parte dei quali senza mascherina, che avevano organizzato una grigliata all’aperto: incuranti della normativa anti-Covid, sono stati tutti sanzionati per il mancato rispetto del Dpcm.

Colognola ai Colli

Domenica pomeriggio invece, i carabinieri della stazione di Colognola ai Colli hanni disposto la chiusura per 5 giorni di una gelateria del posto ed elevato relativa sanzione amministrativa: secondo i militari infatti, il titolare aveva omesso di attuare tutte le misure necessarie a garantire l’ingresso dilazionato degli avventori all’interno del locale, permettendo altresì ai clienti di consumare nei pressi di questo, dando vita ad un vero e proprio assembramento in violazione alle disposizioni vigenti.