Vaccini contro Covid, in Veneto si viaggia ormai verso l'83% di copertura della popolazione over 12

La campagna vaccinale in Veneto segna oggi un +11.431 somministrazioni rispetto a ieri, per un complessivo di 6.945.805 dosi, delle quali 3.424.758 sono prime somministrazioni. I cicli completati sinora in Veneto sono pari a 3.502.174, mentre 18.873 sono le cosiddette "terze dosi" sin qui somministrate (+1.925 rispetto a ieri).

Analizzando la copertura vaccinale della popolazione totale in Veneto, si può vedere come oggi si sia al 70,6% di persone con ciclo completo, mentre il 74,5% ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro Covid. Considerando i cicli completi e chi abbia ricevuto almeno una dose e sia in attesa della seconda, si sale al 74,9% della popolazione totale.

Report vaccini Covid Veneto 7 ottobre 2021

Per quanto riguarda invece le percentuali relative alla fascia di popolazione che effettivamente può ad oggi essere vaccinata, ovvero tutti i soggetti dai 12 anni di età in su, nella nostra Regione si è giunti al 78,3% di cicli completati. La prospettiva è però oramai quella di superate quota 80%, poiché considerando chi abbia completato la vaccinazione unitamente a chi abbia ricevuto almeno una dose e prenotato la seconda somministrazione, la percentuale sale a quota 83,1% della popolazione vaccinabile. Osservando sempre quest'ultima tabella si può notare come oramai quasi tutte le fasce di età siano proiettate verso la copertura oltre l'80%, là dove non l'abbiano già superata come per i soggetti dai 50 anni in su.

Anche i ventenni sono ormai indirizzati verso l'80,7% di copertura nella rispettiva fascia anagrafica, mentre restano un po' più indietro i giovanissimi dai 12 ai 19 anni che viaggiano verso il 66,9%, tuttavia in continua crescita ormai da mesi. In prospettiva, dopo qualche titubanza iniziale, anche la fascia dei trentenni pare puntare a quota 80%, per ora con un livello di cicli completi al 67,9% ma con una fetta consistente di persone che ha ricevuto la prima dose e attende la seconda, cosa che porterebbe così il dato al 75,9%.