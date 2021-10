Vaccini in Veneto, +11.074 le dosi somministrate da ieri. Il 78,2% dei veneti vaccinabili ha completato il ciclo

La campagna di vaccinazione contro Covid-19 prosegue a pieno ritmo in Veneto. Sono +11.074 le dosi somministrate rispetto a ieri, per un totale di 6.933.776, delle quali sono 3.419.938 le prime dosi. I cicli completati sono aumentati di +4.577 unità rispetto a ieri, per un totale pari a 3.497.214 persone con vaccinazione completa. Le dosi addizionali/booster, cosiddette "terze dosi" sono saliti a quota 16.624 a livello regionale (+2.016 rispetto a ieri).

La situazione in Veneto vede dunque oggi il 74,4% della popolazione totale con almeno una somministrazione di vaccino ricevuta, mentre è il 70,5% della popolazione totale ad aver completato il ciclo. Si sale poi al 74,8% se si considera la popolazione residente che ha ricevuto almeno una dose e comunque prenotato la seconda somministrazione. Ad aver ricevuto la cosiddetta "terza dose" è invece solo lo 0,3% della popolazione totale del Veneto.

Considerando infine le sole persone effettivamente vaccinabili ad oggi, ovvero gli over 12 anni, troviamo ben l'82,5% di soggetti con almeno una dose di vaccino ricevuta ed il 78,2% con ciclo completato. Si sale quindi all'82,9% della popolazione effettivamente vaccinabile se si considerano anche i prenotati in attesa della seconda dose.

Per quanto riguarda la distribuzione per fasce anagrafiche, la copertura vaccinale completa dei 50 enni è giunta al 79,5% in Veneto, quella dei 40 enni al 71,7%, più indietro i 30 enni che si attestano al 67,8% sopravanzati dai 20 enni che sono ormai al 73,2% vaccinati con ciclo completo e la proiezione considerando le dosi di richiamo prenotate è che arrivio all'80,5%. La fascia degli studenti in età scolare, ovvero 12-19, ha infine completato il ciclo vaccinale al 61,3% e punta al 66,8% considerando le prenotazioni per le seconde dosi.