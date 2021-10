In Veneto vicino l'obiettivo 80% di vaccinati completi: vanno di corsa i ventenni ed anche i più giovani

Ciclo completato per il 78,1% dei residenti in Veneto vaccinabili (over 12). Tra i 20 e i 29 anni la popolazione residente in Veneto è già all'80,2% di vaccinati almeno in prima dose e con richiamo prenotato

Prosegue a pieno a regime la campagna di vaccinazione contro Covid-19 in Veneto, dove secondo i dati dell'ultimo report sono state somministrate 12.106 dosi in più rispetto alle precedenti 24 ore. Nel complesso sono 6.922.301 le somministrazioni totali, di cui 3.415.302 prime dosi. I cicli completati sono invece sin qui 3.492.521, mentre le dosi addizioali/booster, cosiddette "terze dosi" sono per il momento 14.478 in tutta la Regione.

Report Vaccinazioni Regione Veneto - 5 ottobre 2021

In Veneto il 74,3% della popolazione residente totale ha sinora ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, mentre il 70,4% ha completato il ciclo vaccinale. Ad aver ricevuto almeno una dose e nel caso non abbia già completato il ciclo abbia però prenotato la seconda dose è invece il 74,7% della popolazione residente in Veneto. Chi ha ricevuto le cosiddette "terze dosi" è infine lo 0,3% dei veneti.

Analizzando invece lo stato vaccinale della popolazione residente over 12, vale a dire il gruppo di persone che ad oggi può effettivamente ricevere i vaccini anti Covid, i numeri salgono all'82,4% per quel che riguarda i residenti con almeno una dose ricevuta, mentrre il 78,1% dei veneti ha già completato il ciclo vaccinale. Si va all'82,8% infine per quel che riguarda i soggetti con almeno una dose sommati a quelli che hanno o già ricevuto o quantomeno prenotato la seconda somministrazione. Con riferimento sempre a quest'ultima tabella, spicca il dato dei ventenni che è oramai orientato all'80,2% di vaccinati con almeno una dose ed il richiamo prenotato, così come in crescita verso il 66,7% è la coorte dei 12-19 enni, cioè i giovani in età scolare fondamentalmente.