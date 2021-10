In Veneto oltre il 60% degli studenti tra i 12 e 19 anni ha completato il ciclo vaccinale contro Covid

Prosegue la campagna di vaccinazione contro Covid-19 in tutto il Veneto, dove sono state somministrate ad oggi 6.909.809 dosi. Di queste sono 3.410.835 le prime dosi, mentre i cicli vaccinali completati hanno raggiunto quota 3.486.306. Le dosi addizionali/booster, cosiddette "terze dosi", hanno invece raggiunto oggi, lunedì 4 ottobre, quota 12.668 in Veneto (+532 rispetto a ieri).

Nella nostra Regione ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino contro Covid-19 è il 74,2% della popolazione totale, mentre il 70,3% ha già completato il ciclo vaccinale ed il 74,6% ha ricevuto almeno una dose e prenotato il richiamo. I vaccinati che hanno ricevuto anche la "terza dose" sono infine lo 0,3% della popolazione totale.

I dati naturalmente crescono se si prende in considerazione solamente la popolazione over 12 anni, vale a dire i soggetti effettivamente ad oggi vaccinabili. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid è l'82,3% dei residenti over 12, mentre il 78% ha già completato il ciclo e l'82,7% dei vaccinabili residenti in Veneto ha ricevuto almeno una dose e prenotato la seconda. Osservando quest'ultima tabella, spicca il dato che riguarda la fascia d'età tra i 20 ed i 29 anni, con ragazzi e ragazze che per ben l'80% hanno ricevuto almeno una dose e prenotato il richiamo.

Anche la fascia dei 50 enni ha ormai superato le titubanze iniziali e raggiunto quota 83,5% di vaccinati almeno in prima dose e comunque con prenotata la seconda. Restano invece più indietro i 30 enni, fermi al 75,3%, oltre ai soggetti in età scolare tra i 12 e 19 anni che, tuttavia, pur iniziando molto dopo le prenotazioni sono già al 60,7% vaccinati con ciclo completo e al 66,6% vaccinati almeno in prima dose e con il richiamo prenotato.