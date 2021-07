Il 52,4% dei residenti in Veneto ha completato il ciclo vaccinale contro Covid: sorpresa tra i 20 enni

In Veneto prosegue la campagna di vaccinazioe contro Covid-19 che vede toccare quota 5.432.219 dosi somministrate, di cui 2.845.988 prime dosi. Sono invece nel complesso 2.586.230 i cicli vaccinali completi sin qui eseguiti su scala regionale. Delle dosi fornite alla nostra Regione, ben il 95,7% è stato sinora somministrato.

Report vaccini Covid 30 luglio 2021 Veneto

Considerando la popolazione residente totale, troviamo sinora il 61,4% di essa già vaccinata con almeno una prima dose ricevuta, vale a dire 2.978.851 persone. Ad aver invece già completato il proprio ciclo vaccinale previsto è il 52,4% dei residenti in Veneto, ovvero 2.545.029. Se si considera poi la sola popolazione effettivamete vaccinabile, cioè con età superiore ai 12 anni, la percentuale di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino sale al 68,1% e quella di chi ha completato il proprio ciclo vaccinale raggiunge quota 58,2%. La fascia dei 20 enni continua a sorprendere per numero di vaccinati con almeno una dose, essendo pari al 53%, superiore a quella dei 30 enni fermi al 49,3%.

Degli over 80 il 94% ha completato il ciclo vaccinale, mentre si cala all'86,6% nella fascia di età tra i 70 ed i 79 anni ed al 77,6% per chi ha tra i 60 ed i 69 anni. Dei 50 enni è il 70,1% ad aver completato il ciclo vaccinale. Tra i soggetti disabili sono il 76,2% delle persone ad aver ultimato il ciclo di vaccinazione contro Covid-19, mentre nei vulnerabili si sale al 79,8%.

Sono 45.576 le dosi somministrate ieri in Veneto, per un totale di 5.432.219 dall'inizio della campagna. Nel Veronese ieri sono state somministrate 10.468 dosi per un complessivo di 970.979 dall'avvio delle vaccinazioni.