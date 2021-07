Vaccini Covid-19: oltre metà dei veneti ha già eseguito il ciclo completo

La campagna vaccinale contro Covid-19 in Veneto ha ormai raggiunto quota 5.303.562 dosi somministrate, di cui 2.806.894 prime dosi, mentre sono nel complesso 2.496.667 i cicli vaccinali sin qui completati. Rispetto alle dosi di vaccino fornite alla nostra Regione, la percentuale di quelle somministrate è pari al 95,8%.

Report Vaccini Covid Regione Veneto 27 luglio 2021

I cittadini residenti in Veneto che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro Covid-19 sono 2.935.867, pari al 60,5% della popolazione regionale totale. Sono invece 2.457.758 quelli che hanno già completato il ciclo vaccinale, ovvero il 50,6% della popolazione residente totale in Veneto. Le percentuali crescono ulteriormente se si considera poi solamente la popolazione effettivamente vaccinabile, vale a dire i soggetti dai 12 anni in su di età: ben il 67,1% dei cittadini residenti in Veneto hanno ricevuto almeno una dose, mentre il 56,2% ha completato il ciclo vaccinale.

Nella categoria degli over 80 si raggiunge il 96,5% di popolazione con almeno una dose ed il 94% ha completato il ciclo, mentre nella fascia tra i 70 e 79 anni si è al 90% di cittadini con almeno una dose e l'85% con ciclo vaccinale completato. Interessante il dato dei giovani tra 20 e 29 anni che è già al 50% di vaccinati con prime dosi, superando i 30enni fermi al 47,2%.

Tra i soggetti disabili la percentuale di vaccinati con almeno una dose è pari all'80,5%, mentre il 75,9% ha completato il ciclo. Dei soggetti vulnerabili, invece, l'83,4% ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre il 79,3% ha completato il ciclo. Sono 9.252 le dosi di vaccino somministrate ieri nella provincia veronese, 43.344 quelle su scala regionale. Nella nostra provincia, in totale si è giunti a quota 941.941 somministrazioni di vaccini anti Covid-19.