Oltre l'81% dei veneti vaccinato con almeno una dose e richiamo prenotato. Uno studente su due ha completato il ciclo

Prosegue spedita la campagna vaccinale contro Covid-19 in Veneto. Secondo i dati riportati nell'ultimo bollettino messo a disposizione da Azienda Zero, sono + 16.506 le somministrazioni rispetto a ieri e di queste sono 6.236 le "prime dosi", mentre le restanti 10.270 riguardano la completazione dei cicli vaccinali. Nel complesso in Veneto ad oggi sono 6.731.587 le dosi di vaccino anti Covid somministrate, delle quali 3.331.833 sono le prime dosi, mentre i cicli vaccinali completati sono 3.399.753.

In Veneto ad aver ricevuto almeno una prima dose di vaccino è il 72,5% della popolazione totale, mentre è il 68,7% ad aver completato il ciclo vaccinale. Dell'intera popolazione residente in Veneto, è però il 73,2% ad aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino ed anche prenotato il richiamo per completare il ciclo. Se invece si considera la popolazione effettivamente vaccinabile, ovvero tutte le persone di età pari o superiore ai 12 anni, si arriva all'80,4% di soggetti con almeno una prima dose di vaccino, mentre è il 76,2% dei veneti over 12 anni ad aver completato il ciclo vaccinale. Il dato incoraggiante è senza dubbio rappresentato dal fatto che ben l'81,2% della popolazione vaccinabile ha già ricevuto la prima dose e prenotato il richiamo.

Analizzando le varie fasce anagrafiche dei soggetti vaccinati, spicca il dato dei cinquantenni che sono in Veneto ormai vaccinati almeno in prima dose e comunque con seconda dose prenotata per l'81,9%. La fascia dei ventenni si attesta al 77,6%, superando persino quella dei quarantenni che si attesta al 74,9%. Più titubanti dinanzi alla vaccinazione appaiono ancora essere i trentenni, dai 30 ai 39 anni, che vedono il 72,6% di loro vaccinati almeno in prima dose e con richiamo prenotato. La popolazione in età scolare, dai 12 ai 19 anni, è già vaccinata con ciclo completo per oltre la metà, in sostanza uno studente su due ha copertura completa (54,7%), ma il dato incoraggiante è che la percentuale sale al 64,7% se si considerano i giovani con almeno una dose di vaccino ed il richiamo prenotato da effettuare.