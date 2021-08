Vaccinati in prima dose: i ventenni del Veneto superano i quarantenni. Ciclo completo per il 65,2% dei residenti

In Veneto prosegue anche in queste calde settimane d'agosto la campagna di vaccinazione contro Covid-19. Secondo quanto indicato dall'ultimo report fornito dalla Regione, si è raggiunta quota 6.063.272 dosi di vaccino somministrate, delle quali sono 3.160.113 le prime dosi. Rispetto alle precedenti 24 ore sono 12.126 le nuove dosi somministrate, mentre nel complesso in Veneto i cicli di vaccinazione completati finora sono 2.903.158.

Considerando la popolazione totale in Veneto, il 68,2% dei residenti ha ricevuto sin qui almeno una dose di vaccino anti Covid, ovvero 3.310.503 persone. Ad aver completato il ciclo è invece il 58,8% della popolazione totale della nostra Regione, vale a dire 2.852.531 abitanti. Se si prende invece in considerazione la popolazione effettivamente ad oggi "vaccinabile", dunque dai 12 anni di età in su, troviamo il 75,7% dei residenti vaccinato con almeno una dose ed il 65,2% degli abitanti in Veneto che ha completato il ciclo vaccinale.

Nella distribuzione anagrafica delle vaccinazione, sempre sul piano regionale, un dato interessate emerge quest'oggi dal prospetto delle "prime dosi": la fascia d'età dei ventenni corre sempre più svelta ed ha ormai superato quella dei quarantenni. Tra i 20 e i 29 anni, infatti, ben il 69,2% dei giovani ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid, mentre dai 40 ai 49 anni si è un pelo più indietro fermi a 69,1%. Ancora più distaccata è poi la fascia dei trentenni con solo il 63,5% della popolazione tra i 30-39 anni che ha ricevuto almeno una prima dose.

Per quanto riguarda i cicli completati, i ventenni restano ovviamente ancora indietro, con il 46,5% a fronte del 60,8% dei quarantenni, ma sono sempre più avanti rispetto ai trentenni che navigano attorno al 43,7% di vaccinati completi. In prospettiva, dunque, la fascia dei ventenni che in buona parte attende ancora la seconda somministrazione, potrebbe persino avvicinarsi e sorpassare la fascia dei cinquantenni che, avendo ormai da lungo corso iniziato la vaccinazione, si è però abbastanza arenata attorno a quota 72,7% di popolazione con cicli completi. Non molto diverso appare il discorso tra la popolazione ancora più giovane, con i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 19 anni che, pur avendo iniziato per ultimi, hanno già raggiunto in Veneto quota 50,5% di vaccinati in prima dose.