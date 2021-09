Vaccini anti Covid, in Veneto sfondata quota 80% con almeno una prima dose e la seconda prenotata

/ Via San Michele

Sono salite a quota 6.686.400 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sinora in Veneto. Secondo quanto riportato nel bollettino odierno, domenica 19 settembre, a cura di Azienda Zero, sono 16.728 in più rispetto a ieri. Le prime dosi inoculate sono 3.316.753, mentre i cicli vaccinali completati a livello regionale sono 3.369.646.

Report Vaccinazioni Veneto 19 settembre 2021

La popolazione residente in Veneto che ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid è pari al 72,1%, mentre ad aver completato il ciclo vaccinale è il 68,1% della popolazione totale residente nella nostra Regione. Considerando quanti abbiano già effettuato almeno una prima somministrazione e prenotato anche la seconda, si giunge al 72,7% della popolazione residente.

Percentuali che crescono se, invece, si considera la popolazione effettivamete vaccinabile al momento, ovvero i cittadini veneti dai 12 anni di età in su. In questo caso è l'80% ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre ad aver completato il ciclo vaccinale è il 75,5% dei veneti over 12 e, infine, si è all'80,7% dei vaccinabili con almeno una prima dose ricevuta e la seconda prenotata.

Analizzando quest'ultima tabella, si evince come l'esitazione vaccinale riguardi in prevalenza la fascia di età dei trentenni, fermi al 71,5%, oramai quasi raggiunti dalla fascia dei 12-19 anni che hanno iniziato la campagna vaccinale molto più tardi e ora sono già al 64,1%.