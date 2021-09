In Veneto si è vicini a quota 80% di persone con almeno una prima dose di vaccino anti Covid

Sono in totale 6.547.042 le dosi di vaccino anti Covid sin qui somministrate nella Regione Veneto, 20.923 in più rispetto alle precedenti 24 ore secondo quanto indicato nel bollettino regionale di domenica 12 settembre. Il numero di "prime dosi" ad oggi somministrate è pari a 3.289.890, mentre i cicli completi di vaccinazione eseguiti sono 3.257.151.

Considerando la popolazione totale residente in Veneto, il 71,5% di essa risulta aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, si tratta di 3.471.500 abitanti. Ad aver completato il proprio ciclo vaccinale è invece il 65,9% della popolazione totale in Veneto, ovvero 3.199.226 abitanti. Chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino sommato a chi ha prenotato la seconda è il 71,8% della popolazione totale, vale a dire 3.484.396 abitanti.

Se si prende invece in considerazione la popolazione effettivamente ad oggi vaccinabile, dunque con età dai 12 anni in su, la percentuale delle persone che ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid sale al 79,4%, così come cresce al 73,1% la quota delle persone che ha effettuato un ciclo vaccinale completo. Chi ha ricevuto almeno la prima dose sommato a chi ha prenotato la seconda, tra gli over 12, è circa il 79,7%.

Dal punto di vista anagrafico, la fascia di popolazione che risulta più "indietro" nella campagna vaccinale, considerando chi abbia già ricevuto almeno una prima dose e sia in attesa della seconda avendola prenotata, è quella che va dai 12 ai 19 anni. Per questi ultimi la campagna vaccinale è però iniziata mesi dopo, mentre in ritardo sono soprattutto i trentenni (fascia 30-39) che si fermano a quota 69,4% pur avendo iniziato ben prima le prenotazioni. Quota 80% è stata invece sfondata dalla platea dei 50 enni che ad oggi ha completato il ciclo vaccinale per il 76,2% dei vaccinabili, ma in prospettiva le prenotazioni delle seconde dosi sommate alle prime dosi portano il computo totale all'80,5%.