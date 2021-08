Anche in Veneto ridotti i tempi di isolamento e quarantena per i soggetti vaccinati contro Covid-19

In data 11 agosto 2021 il ministero della Salute ha pubblicato una circolare che produce l'aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento delle persone trovate positive, o dei relativi contatti stretti, raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti del virus Sars-CoV-2 in Italia, ed in particolare della diffusione della variante Delta di quest'ultimo. Come annunciato ieri nel corso della conferenza stampa del presidente del Veneto Luca Zaia, anche la nostra Regione d'ora in avanti applicherà le nuove misure, aggiornando dunque i tempi di quarantena e in particolare riducendoli per le persone che risultino essere già state vaccinate con un ciclo completo.

Glossario

L'espressione impiegata anche nel documento di Regione Veneto "Variante VOC" significa "Variants Of Concern", ovvero varianti del virus Sars-CoV-2 che destano preoccupazione, varianti del virus delle quali bisogna preoccuparsi.

Le cosiddette "VOC", ovvero Variants Of Concern, sono in particolare le seguenti:

Variante Alfa : cosiddetta variante inglese

: cosiddetta variante inglese Variante Beta : cosiddetta variante sudafricana

: cosiddetta variante sudafricana Variante Gamma : cosiddetta viariante brasiliana

: cosiddetta viariante brasiliana Varianti Delta: cosiddetta variante indiana

Uno dei motivi per i quali la comunità scientifica preferisce ricorrere all'uso delle lettere dell'alfabeto greco per indicare le VOC, è quello di evitare la produzione di un effetto discriminatorio o "stigma" nei confronti dei cittadini che vivono nei Paesi dove per la prima volta tali Variants Of Concern vengono scoperte. Immaginate come vi sentireste, in qualità di cittadini italiani, se tutti i telegiornali del mondo parlassero di una nuova "variante italiana" che preoccupa per i suoi effetti.

Durata del periodo di quarantena

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (per tutte le varianti):

Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti): 7 giorni al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo (in alternativa 14 giorni);

al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo (in alternativa 14 giorni); Contatti asintomatici a basso rischio: nessuna quarantena;

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:

Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi di variante VOC non Beta (o in assenza di sequenziamento): 10 giorni al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo (in alternativa 14 giorni);

al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo (in alternativa 14 giorni); Contatti asintomatici a basso rischio di casi di variante VOC non Beta (o in assenza di sequenziamento): nessuna quarantena ma mantenimento delle misure previste per contenere la diffusione del virus;

Contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) e a basso rischio di casi di variante VOC Beta: 10 giorni al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo.

Aggiornamento durata isolamento

Durata del periodo di isolamento: