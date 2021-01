Virus: come vanno i contagi nelle scuole del Veneto? Positivi lo 0,74% degli alunni totali

«Sono 4.778 le classi in cui è stato rilevato un caso positivo al coronavirus dall'inizio dell'anno scolastico in Veneto». Ad affermarlo è il presidente Luca Zaia analizzando i dati epidemiologici aggiornati a lunedì 18 gennaio 2021 con riferimento all'ambito scolastico.

In base a quanto si legge nella tabella di monitoraggio dei casi nelle scuole fornita dalla Regione Veneto, il maggior numero di positivi (1.616) riguarda la scuola primaria, seguita poi da quella secondaria di primo grado (1.350). Gli alunni/studenti positivi sono stati nel complesso 5.261, vale a dire una percentuale irrisoria: lo 0,74% di 707.814 alunni totali. Mentre per quanto riguarda i compagni di classe posti in quarantena preventiva, risultano finora essere stati 60.831, vale a dire l'8,59% della popolazione studentesca.

Per quanto concerne invece i docenti e gli operatori scolastici risultati positivi al virus Sars-CoV-2, a ieri sono stati 1.862, vale a dire l'1,94% sul totale di 95.786. Gli insegnanti ed operatori scolastici che sono stati posti in quarantena preventiva sono stati invece 11.122, pari all'11,6% del totale.

Casi positivi a scuola, 18 gennaio 2021 - fonte Regione Veneto