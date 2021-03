Covid, i positivi nei Comuni della provincia di Verona: Ferrara di Monte Baldo senza casi

Resiste ormai solo il Comune di Ferrara di Monte Baldo, l'unico dell'intera provincia di Verona dove al momento non risultano casi di persone positive al virus Sars-CoV-2. Naturalmente il fatto che non siano state trovate persone positive non significa necessariamente che il virus non vi sia in tale territorio, essendo che non tutti i 268 abitanti sono quotidianamente "tamponati", ma è comunque un dato importante. Tra i Comuni con meno positivi risultano poi esservi anche Boschi Sant'Anna (1 caso), così come Palù (1 caso) e Velo Veronese (1 caso), seguiti da Malcesine (3 casi), Bonavigo (4 casi) e Roverchiara (4 casi).

Dopo il capoluogo Verona con 1.157 casi positivi indicati quest'oggi, domenica 28 marzo, seguono i Comuni di Villafranca di Verona con 211 positivi, quindi quelli di San Bonifacio (118), Bussolengo (114), Negrar (106), Legnago (103), quindi Valeggio sul Mincio con 96 casi e Cerea con 92 positivi.

Analizzando invece i dati dell'incidenza di positività calcolata sui mille abitanti, il valore più alto lo si riscontra nel Comune di San Mauro di Saline (26,22), seguito da Vestenanova (19,11), Roverè Veronese (13,80) e dal Comune di Garda (13,58). I Comuni veronesi dove invece l'incidenza è più bassa sono quelli di Boschi Sant'Anna (0,73), Palù (0,80) e Malccesine (0,81). Nel capoluogo Verona l'incidenza ogni mille abitanti è pari a 4,45 mentre è più alta a Villafranca di Verona dove raggiunge quota 6,31.