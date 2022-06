Covid, aumentano ancora i positivi. Negli ospedali più pazienti ma pochi gravi

La tendenza dei contagi da coronavirus è ancora in crescita nel Veneto. Una crescita che si fa sentire anche negli ospedali, ma non tra i pazienti più gravi.

Scarica qui il report su contagi e ricovero per Covid-19 in Veneto aggiornato al 28 giugno 2022

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in provincia di Verona 1.569 nuovi contagi da coronavirus. E da inizio pandemia i tamponi positivi nel Veronesi sono diventati 335.463. I veronesi oggi positivi sono 8.448, mentre quelli guariti sono 323.895. Per Covid-19 sono deceduti 3.120 veronesi (+1 da ieri) mentre risultano ricoverati negli ospedali scaligeri 99 pazienti Covid (di cui 4 in terapia intensiva).

In tutta la regione sono stati contati dal febbraio 2020 1.842.379 tamponi positivi al coronavirus. Quelli contati nelle ultime 24 ore sono 9.792. I veneti oggi positivi sono 62.994 e quelli guariti sono 1.764.591. I morti di Covid-19 in Veneto sono 14.794, mentre i ricoverati in ospedale positivi al virus sono 388 in area non critica e 14 in terapia intensiva.

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto diffuso il 28 giugno 2022

Sulle 1.159 vaccinazioni anti-Covid effettuate ieri, 289 sono state inoculate nel Veronese. Le prime dosi sono state 21, le seconde dosi 37 e le terze dosi 1.101.