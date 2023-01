Coronavirus, nessuna nuova variante in Veneto. Omicron sempre prevalente

Non solo i positivi al coronavirus stanno diminuendo in tutta la regione, ma nessun veneto è al momento stato contagiato da nuove varianti del virus. Nuove varianti che potrebbero essere più aggressive di quelle attualmente in circolazione.

Oggi, 5 gennaio, la Regione Veneto ha diffuso il bollettino sulla presenza del coronavirus nelle varie province. E successivamente è stato anche comunicato l'esito delle analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Izsve) su alcuni tamponi risultati positivi. Il lavoro dell'Izsve continua ad essere quello di monitorare le varianti del virus sequenziando i test che rilevano la presenza di contagi.

I dati diffusi dalla Regione sono sulla caratterizzazione del genoma del coronavirus scoperto attraverso test eseguiti tra il 29 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023. I campioni analizzati dall'Izsve sono stati 34 campioni, più altri 4 campioni appartenenti a soggetti provenienti dalla Cina.

I 34 campioni sono tutti appartenenti alla variante Omicron. Nello specifico, in Veneto questa settimana la variante Omicron di tipo BA.5* si conferma come prevalente, con alcune sottovarianti più presenti di altre.

I 4 campioni dei soggetti provenienti dalla Cina sono stati raccolti da 4 Ulss diverse. I campioni dell'Ulss 8 e dell'Ulss 2 sono della variante Omicron BA 5.2. Il campione dell'Ulss 6 è della variante Omicron BF.7. Infine, quello dell'Ulss 5 è risultato non sequenziabile.

I risultati regionali sono in linea con i dati nazionali disponibili. Ad oggi, tutti i virus caratterizzati negli ultimi mesi in Cina appartengono alla variante Omicron e per la maggior parte risultano già identificati a livello nazionale e in Veneto.

«Possiamo definire confortanti i dati del sequenziamento nella nostra regione - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia - Ma questi anni di pandemia ci hanno abituato a tenere sempre alta la guardia e continueremo a farlo. È necessario proseguire con decisione sulla via della prevenzione, avendo come punto di riferimento le indicazioni scientifiche. Continueremo a monitorare la situazione con la massima attenzione e a rispettare tutte le misure saranno richieste, anche a fronte di arrivi dai paesi dove sono confermate nuove massicce ondate di Covid e nuove varianti».