Vaccinazione anti-Covid: arriva l'ok al secondo booster. Ecco chi dovrà fare la quarta dose

La seconda dose di richiamo, ovvero il secondo booster, ovvero la cosiddetta "quarta dose" di vaccino anti-Covid, si farà anche in Italia. Lo ha reso noto il ministero della Salute attraverso un'apposita circolare che si richiama al recente parere espresso anche da parte di Aifa, ovvero l'Agenzia italiana del farmaco.

La somministrazione della "quarta dose" di vaccino è prevista per le persone che abbiano compiuto gli 80 anni di età, così come per le persone ospiti delle Rsa, nonché per una serie di categorie di persone ritenute fragili o a rischio e che abbiano un'età compresa tra i 60 ed i 79 anni. In breve, la seconda dose booster o "quarta dose" di vaccino, è raccomandata «con vaccino a mRNA» e «nei dosaggi autorizzati per la dose booster», purché sia trascorso «un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo» e, per il momento, esclusivamente «alle persone di età maggiore o uguale di 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani, e alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età maggiore o uguale di 60 anni».

Nel parere di Aifa, viene precisato che «al momento, tale indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo». In sostanza, la seconda dose booster, cioè la "quarta dose" di vaccino, non è previsto al momento che venga somministrata a persone che, dopo aver ricevuto la "terza dose", siano risultate positive al virus Sars-CoV-2 entro i precedenti quattro mesi (overo 120 giorni).