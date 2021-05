"Covid Vaccine" sui Bastioni di Verona, ma dentro l'involucro c'è della droga: weekend di controlli per la polizia

In un caso gli agenti sono intervenuti in Corte Pancaldo dove una decina di persone «oltre ad occupare gli spazi pubblici, effettuavano bisogni corporali all’aperto e stazionavano ubriachi»

Quello appena trascorso è stato un weekend di controlli da parte della polizia locale di Verona «per bloccare le singole situazioni prima che diventino degrado urbano». In particolare gli interventi hanno riguardato «droga e occupazioni abusive». Nel fine settimana gli agenti della polizia locale, assieme alle unità cinofile Pico e Axel, hanno infatti «messo a punto azioni mirate su tutto il territorio, verificando anche le segnalazioni dei cittadini», così come si legge in una nota ufficiale di palazzo Barbieri. Nello specifico, «sui Bastioni gli agenti hanno rinvenuto 70 grammi di hashish sotterrata nel parco, lo stupefacente era confezionato in dosi che erano state camuffate con la scritta "Covid Vaccine". Nel vallo sono state identificate 11 persone, tutte straniere, che stazionavano, alcune delle quali già conosciute da tempo quali assuntori di droga».

Secondo quanto si apprende, ulteriori «controlli mirati» sono stati effettuati anche in via dei Mutilati, via Manin e volto San Luca: «Un ragazzo 15 enne è stato sorpreso con circa 3 grammi di hashish, fermato dopo un tentativo di fuga verso Interrato dell’Acqua Morta. In tutto il weekend sono stati controllati 43 minorenni anche lungo le Regaste San Zeno e i giardini dell'ex Arsenale. Verifiche anche a Castel San Pietro e Alto San Nazaro, dove è stata trovata altra sostanza stupefacente, tra cui marjuana».

Anche in via Polveriera Vecchia, nello stabile sgomberato la scorsa settimana, immobile di Fondazione Cariverona in comodato d’uso alla Provincia come sede scolastica, «sono di nuovo comparsi alcuni occupanti abusivi». Nello specifico, «durante il controllo per la chiusura di tutti i varchi di accesso sono state identificate due persone, un cittadino marocchino 31 enne, già segnalato la volta scorsa, e una donna romena 34 enne». Un altro intervento è stato eseguito in Corte Pancaldo, «dove sono scattati i controlli a seguito delle segnalazioni dei residenti per la presenza di persone alterate. Gli agenti hanno, infatti, identificato una decina di cittadini romeni che, oltre ad occupare gli spazi pubblici, effettuavano bisogni corporali all’aperto e stazionavano ubriachi. Uno degli uomini, un quarantenne, - si legge sempre nella nota di palazzo Barbieri - è stato denunciato all'Autorità giudiziaria, dopo aver fatto resistenza nei confronti degli agenti e, una volta arrivato al Comando, aver imbrattato la camera di sicurezza. La zona di Corte Pancaldo sarà sottoposta a controlli rigidi, per far fronte alle situazioni di degrado denunciate dai residenti». Infine, durante i controlli del fine settimana su strada, «la polizia locale ha anche denunciato tre automobilisti per guida in stato d'ebbrezza».

L'assessore alla Sicurezza del Comune di Verona Marco Padovani ha così commentato la lunga serie di operazioni svolte nello scorso weekend da parte degli agenti della polizia locale: «Non appena si palesa qualche situazione borderline, grazie alla collaborazione dei tanti cittadini onesti, interveniamo subito. Per questo il lavoro dei nostri agenti non si ferma mai. L’attività che portano avanti sul territorio è fondamentale non solo per evitare che singole situazioni di degrado diventino elementi di rischio reale. Per questo verifichiamo le segnalazioni dei cittadini e rispondiamo così alle problematiche dei residenti. Oltre che controllare i luoghi solitamente frequentati dai minorenni, la presenza degli uomini in divisa, infatti, è sicuramente un deterrente importante».