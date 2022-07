Quarta dose, partite le prenotazioni per le vaccinazioni a Borgo Roma

Da oggi, 19 luglio, è possibile prenotare l'appuntamento per la quarta dose di vaccino anti-Covid a Verona. A comunicarlo è stata la direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui) che ha messo a disposizione l'ambulatorio 59 all'ospedale di Borgo Roma. Per raggiungere l'ambulatorio vaccinale si accede tramite l’atrio principale dell'Edificio Nord, Accesso E.

L'accesso avverrà con prenotazione effettuabile a questo link. E come per le vaccinazioni passate, s'invitano gli utenti a presentarsi con la modulistica già compilata (la modulistica è disponibile qui) non prima di 10 minuti rispetto all'orario della prenotazione per garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale.