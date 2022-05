Quarta dose di vaccino anti-Covid per tutti? Palù: «Possibile valutazione a settembre»

«L’Ema ha ricordato che per l’intera popolazione bisogna puntare su vaccini aggiornati alle varianti e sottovarianti circolanti, oltre a cercare nel lungo periodo un vaccino polivalente contro tutti i coronavirus. Quando i primi saranno approvati - verranno valutati probabilmente a settembre - si potranno fare». Le parole sono del presidente di Aifa (Agenzia italiana del farmaco, ndr) Giorgio Palù, il quale ha fatto appunto sapere, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, che la valutazione in merito all'opportunità di somministrare una quarta dose di vaccino anti-Covid a tutta la popolazione sarà verosimilmente effettuata anche in Italia verso il mese di settembre prossimo.

Lo stesso Palù ha quindi spiegato che «le reinfezioni sono l’ennesima prova che non ha senso parlare d’immunità di gregge». Secono il presidente di Aifa, infatti, «Sars-Cov-2 resterà con noi a lungo con un andamento stagionale, per cui a ottobre tornerà forte». Vi è poi sempre da considerare la possibile insorgenza di una nuova variante che è un'ipotesi imprevedibile, sia in un senso come nell'alltro: «Non possiamo escludere che Omicron muti in una variante molto diversa e più patogena, - ha detto Palù - ma sarebbe un processo contrario al destino evolutivo del virus che finora ha perso virulenza non infettando più i polmoni».

In conclusione, il professor Giorgio Palù ha però ricordato che ad oggi «le caratteristiche di chi muore non sono cambiate». Così come in passato, pur essendo sicuramente diminuiti i decessi, «si tratta in larga parte di ultraottantenni con patologie concomitanti». Alla luce di ciò, ha concluso Palù, «se queste persone si reinfettano possono avere problemi, da cui l’importanza della quarta dose per i più fragili».