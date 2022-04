Norme Covid: la fine delle mascherine e del green pass dall'1 maggio 2022 (più o meno)

Dopo quella dell'1 aprile, la data dell'1 maggio 2022 segnerà in Italia un "quasi" definitivo ritorno alla normalità per quanto riguarda le restrizioni anti-Covid. Perlomeno sulla carta, infatti, tutte le principali norme fissate dal governo per contrastare la pandemia sono destinate ad esaurirsi il giorno 30 aprile. Vi sono però alcune precisazioni da fare, pertanto vediamo di seguito di analizzare brevemente ciascun ambito.

Obbligo di mascherine

L'art. 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede per tutti i vari settori e le attività interessate, dai mezzi di trasporto ai locali della ristorazione passando per i luoghi dello spettacolo quali cinema o teatri e, ancora, musei e pure le discoteche, un'unica data quale limite temporale relativamente alla vigenza dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aree, ovvero il 30 aprile 2022.

In breve, dall'1 maggio 2022 in Italia non vi sarà un solo luogo, all'aperto o al chiuso che sia, nel quale sarà richiesto di indossare le mascherine. L'unica eccezione è rappresentata dall'ambiente scolastico: l'art. 9 comma 5 del medesimo decreto-legge, infatti, dispone che «fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022» nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, ovvero le elementari, medie e superiori, si utilizzino obbligatoriamente i «dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive».

Questo è quanto ad oggi si può formalmente affermare in materia di mascherine. Tuttavia, ufficiosamente, è da più parti stato indicato come l'obbligo di indossare le mascherine potrebbe essere esteso oltre il 30 aprile per taluni specifici settori. In sostanza, potrebbe essere emanata nei prossimi giorni un'ordinanza del ministro della salute che estenda oltre il 30 aprile l'obbligo di indossare le mascherine in alcune circostanze specifiche. Le ipotesi che si vanno facendo sono quelle di una proroga nei seguenti ambiti: mezzi di trasporto, luoghi di lavoro e spettacoli al chiuso. Sempre a livello ipotetico, una delle possibilità è che la proroga assuma la forma di una "raccomandazione" e non quindi di un obbligo vero e proprio. Wait and see.

Green pass e super green pass

Gli articoli 6 e 7 del citato decreto-legge si occupano rispettivamente della «graduale eliminazione» del green pass base e del green pass rafforzato. Il succo della questione è sempre lo stesso, ovvero la data ultima del 30 aprile 2022 quale giorno oltre il quale sia il certificato verde base che quello rafforzato non potranno più essere richiesti per aver accesso a luoghi o servizi dove sinora erano obbligatori. Dai cinema alle piscine, dal luogo di lavoro ai mezzi di trasporto, a partire dall'1 maggio 2022 nessuno potrà più richiedere l'esibizione né del green pass base né tantomeno del green pass rafforzato.

Anche in questo caso vi è però un'eccezione, ovvero l'accesso dei visitatori a «strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice». Stessa cosa dicasi per le visite ai degenti in ospedale. In base a quanto stabilito dall'art. 7 comma 2, infatti, per accedere a tali strutture i visitatori dovranno esibire il super green pass (oppure quello base più test negativo) fino alla data del 31 dicembre 2022. Motivo per cui è corretto affermare che, in realtà, pur essendosi formalmente concluso lo "stato di emergenza", il dispositivo del green pass, pur non venendo più richiesto dall'1 maggio 2022 nella pressoché totalità degli ambiti dove sinora si è stati abituati ad esibirlo, non cesserà comunque di esistere. Il che, evidentemente, lascia in ipotesi margine ad una sua possibile nuova estensione di utilizzo obbligatorio, verosimilmente durante i prossimi mesi autunnali ed invernali, qualora le cose dovessero peggiorare sotto il profilo epidemiologico.

Obbligo vaccinale

Come già detto, dall'1 maggio 2022 decade l'obbligo di esibire il green pass anche sui vari luoghi di lavoro. Tuttavia a restare in vigore anche dopo tale data per alcune tipologie di lavoratori sarà l'obbligo vaccinale. Nello specifico, per il personale scolastico e i docenti, nonché per le forze dell'ordine, così come in generale per tutti i cittadini che abbiano compiuto i 50 anni di età, l'obbligo vaccinale resterà vigente fino al 15 giugno 2022.

Altra categoria di persone ed altra data: fino al 31 dicembre 2022 resterà in vigore l’obbligo vaccinale, con prevista la sospensione dal lavoro in caso di inadempienza, per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.