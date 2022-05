Covid: verso la rivoluzione di giugno. Mascherine, green pass e obbligo vaccinale: ecco cosa cambia

Scade il 31 maggio l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che prevedeva l'obbligo di certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass, per entrare in Italia. La misura, fa sapere l'ufficio stampa del ministero della Salute, non verrà prorogata. È la prima delle novità che in questi giorni si verificheranno sotto il profilo delle norme anti-Covid in Italia.

La data dell'1 giugno 2022 segna dunque un momento importante, così come quella del 15 giugno 2022. Tre sono essenzialmente gli ambiti di interesse: l'uso del green pass, la vaccinazione obbligatoria e l'utilizzo altrettanto necessario delle mascherine in alcune circostanze specifiche. Vediamo di analizzarli nel dettaglio.

Green pass

Non verrà più richiesto per l'accesso in italia dall'1 giugno, ma il certificato verde Covid, sia base che rafforzato, non è ovviamente sparito né è destinato a farlo. Ciò che sta avvenendo è semplicemente il suo progressivo e crescente disimpiego, ovvero il suo non utilizzo. Insomma, il green pass è sempre meno necessario, non viene già più richiesto per entrare nei ristoranti o nelle palestre ad esempio, tuttavia esiste e continua ad essere prodotto non appena qualcuno esegue un tampone con esito negativo.

Questa situazione è destinata a permanere almeno fino a fine anno. Sono infatti pochissimi i casi in cui è richiesto l'obbligo di esibire il green pass, essenzialmente nell'ambito dei servizi sanitari, ma la data di scadenza per tale restrizione è fissata al 31 dicembre 2022 (art. 6 comma 1 e art. 7 comma 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24). Nel frattempo, ovviamente, non è in linea teorica possibile escludere che, all'eventuale peggiorare delle condizioni epidemiologiche, il dispositivo del green pass, mai realmente disattivato, possa essere impiegato nuovamente con un raggio d'azione più esteso. Di seguito le tabelle ufficiali che ne regolano l'utilizzo nel periodo estivo.

Obbligo vaccinale

La data da ricordare in questo caso è quella del 15 giugno 2022. Fino a tale giorno, infatti, varrà l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, quali le forze dell'ordine ed il personale scolastico, oltre naturalmente a tutti i cittadini che abbiano 50 anni di età. In breve, se una persona compisse gli anni il 16 giugno e avesse oggi 49 anni, avrebbe scampato d'un soffio l'obbligo vaccinale. Per tutti gli altri inadempienti, anche chi compisse il 50esimo anno proprio il 15 giugno, è invece prevista la celebre sanzione da 100 euro.

Situazione diversa, invece, per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali o nelle Rsa. Tali categorie di lavoratori, infatti, dovranno rispettare l'obbligo vaccinale anti-Covid fino al 31 dicembre 2022, con prevista la sospensione dal lavoro in caso di inadempienza.

Mascherine

Anche in questo caso la data principale da tenere a mente è quella del 15 giugno 2022. Fino a tale giorno, infatti, sarà obbligatorio utilizzare le mascherine Ffp2 in alcune circostanze specifiche, ad esempio quando si viaggia su mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, ma anche quando si assiste a spettacoli in teatri, cinema, sale concerto, oppure se si è spettatori di un evento sportivo in un ambiente al chiuso. A far data dal 16 giugno, in queste occasioni non servirà più indossare la mascherina Ffp2, salvo ovviamente il governo decida nel frattempo di intervenire con un'eventuale proroga.

L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è in vigore sempre fino al 15 giugno 2022, anche per gli utenti, i visitatori e i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Senza una proroga da parte del governo, cosa che in tale ambito potrebbe non essere da escludere, anche in tutte queste circostanze dal prossimo 16 giugno le mascherine non saranno più necessarie.

Una disposizione differente, come noto, vige invece per il settore dell'istruzione. È infatti previsto che l'obbligo delle mascherine negli istituti resti vigente fino al termine delle attività scolastiche, comprendendo evidentemente anche gli esami di fine anno. In questo ambito specifico è però sufficiente indossare le mascherine anche di tipo chirurgico, dunque non necessariamente le Ffp2.