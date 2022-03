Covid, il governo ha deciso: stop con le Regioni colorate, dall'1 maggio finisce l'era del green pass

«L'obiettivo del governo era il ritorno alla normalità, era il recupero della socialità e i provvedimenti approvati oggi sanciscono questa situazione», a dirlo è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa dopo l'approvazione all'unanimità del nuovo decreto che fissa le date per l'allentamento delle misure anti Covid-19 a partire dal mese di aprile. Come ricordato dallo stesso premier Mario Draghi, infatti, «il 31 marzo scadrà lo stato di emergenza».

La conferenza stampa del premier Draghi

«Il green pass è stato un grande successo perché ci ha permesso di far ripartire l'economia e una ripresa graduale della socialità», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale ha poi sottolineato che «grazie ai vaccini sono stati evitati circa 80 mila decessi in più nel solo 2021». In seguito a prendere la parola è stato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha brevemente illustrato i provvedimenti decisi dal governo: «Credo sia un giorno importante, perché chiudiamo uno stato di emergenza che ci accompagna dal 30 giugno 2020 e che ha segnato il nostro paese».

Il ministro Speranza ha anzitutto spiegato che le funzioni fino ad oggi in capo al commissario Figliuolo saranno ora esercitate da un'«unità per il completamento della campagna di vaccinazione e per il contrasto della pandemia in una fase di transizione fino al 31 dicembre quando tutte queste funzioni andranno al ministero della Salute». Tra le misure fissate nel nuovo decreto, il ministro Speranza ha ricordato le seguenti: