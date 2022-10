Da oggi decade l'obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto pubblici

A partire da oggi, sabato 1 ottobre, si esaurisce l'obbligo di indossare le mascherine sui mezzi del trasporto pubblico. Il governo uscente guidato da Mario Draghi non ha infatti rinnovato tale restrizione che avrebbe eventualmente richiesto la firma di un nuovo decreto. Ora spetterà al prossimo esecutivo valutare la situazione epidemiologica nel nostro paese e prendere nel caso nuove decisioni.

L'obbligo di indossare le mascherine a protezione delle vie respiratorie è stato invece prorogato fino al 31 ottobre 2022 per quel che riguarda la presenza di utenti e visitatori all'interno di ospedali, strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Al riguardo il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato nelle scorse ore un'apposita ordinanza.

Tornando al mondo dei trasporti, da oggi non sarà invece più obbligatorio indossare la mascherina sia sui mezzi di trasporto locale che interregionale. Si va dai treni agli autobus per il trasporto di persone o con noleggio conducente, quindi anche i mezzi di trasporto scolastico dedicato e, ancora, niente più mascherine obbligatorie anche su navi e traghetti. Da ricordare inoltre che già da prima di sabato 1 ottobre era consentito viaggiare in aereo senza mascherine.