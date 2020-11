Nuovo dpcm, Palazzo Chigi: «Le misure entrano in vigore venerdì»

È stata convocata per questa sera, 4 novembre, alle 20.20, la conferenza stampa del presidente del consiglio Giuseppe Conte sul nuovo dpcm che proprio Conte ha varato nella notte tra ieri ed oggi. E probabilmente durante la conferenza, il premier confermerà quanto già comunicato da Palazzo Chigi. «Tutte le nuove misure previste dall'ultimo dpcm, quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse, saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre - riporta Ansa - Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività».

Quindi le nuove restrizioni non entreranno in vigore da domani.