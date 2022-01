Covid: i positivi nei singoli Comuni della provincia di Verona, solo due sopra i mille casi

Tornano a crescere complessivamente un po' in tutti i Comuni veronesi i casi rilevati di soggetti positivi al coronavirus rispetto a ieri. Quest'oggi, giovedì 27 gennaio 2022, i dati scorporati per ciascun territorio comunale vedono in calo solo i positivi nei Comuni di Erbezzo (-3), Garda (-11), Palù (-2), Sant'Ambrogio di Valpolicella (-2), Selva di Progno (-4) e Vestenanova (-4). In tutti i restanti Comuni, invece, i dati sono in crescita, a cominciare dal capoluogo Verona dove si registrano 400 casi in più nelle ultime 24 ore per un totale di 7.674 positivi e un'incidenza ogni mille abitanti che sale così a 29,67.

L'unico altro Comune con oltre mille positivi al suo interno è quello di Villafranca di Verona che quest'oggi conta 1.029 persone contagiate, ovvero 78 in più rispetto a ieri. Qui l'incidenza ogni mille abitanti è pari a 30,86 casi. Dati al contrario particolarmente bassi emergono nei Comuni di Ferrara di Monte Baldo e di San Mauro di Saline, dove rispettivamente i casi positivi rilevati sono oggi 6 e 9.

Il dato più elevato relativo all'incidenza di positività, calcolato sui mille abitanti, è quello del Comune di Concamarise, pari a 75,51 con 82 positivi su 1.086 abitanti. Incidenza piuttosto elevata anche nel Comune di Roncà, dove si attesta a 54,86 casi con 206 positivi su 3.755 abitanti. Al contrario il dato dell'incidenza più basso lo si riscontra a San Zeno di Montagna di con 12 casi su 1.461 abitanti, il tasso di positività ogni mille è fermo a 8,21. Di seguito riportiamo le tabelle complete di tutti i dati relativi ai singoli territori comunali di Verona e provincia.