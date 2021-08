Covid, i dati nei singoli Comuni veronesi: calano a tre quelli rimasti senza casi positivi

Calano a tre rispetto a ieri i Comuni veronesi che risultano essere senza casi di persone rilevate attualmente positive al virus Sars-CoV-2, uno in meno dunque rispetto a venerdì. Nella giornata di sabato 7 agosto sono infatti i soli territori comunali di Erbezzo, Malcesine e San Mauro di Saline a risultare Covid free.

Cresce di poco invece il numero degli attuali positivi nel singolo capoluogo Verona, dove troviamo 591 persone a fronte delle 589 indicate ieri. A seguire troviamo 85 casi a Bussolengo, 7 in meno rispetto a ieri, poi 76 a San Giovanni Lupatoto, quindi 65 positivi nel Comune di Sona e 58 in quello di Villafranca di Verona.

Nel complesso l'incidenza di positività ogni mille abitanti resta in tutti i Comuni veronesi al di sotto dei 10 casi, in particolare nel capoluogo Verona si assesta a quota 2,28 mentre il dato più alto è quello di Ferrara di Monte Baldo con 7,97 casi ogni mille abitanti, ma a fronte di soli 2 casi positivi ed una popolazione di 251 persone. Di seguito riportiamo le tabelle con tutti i dati dei soggetti positivi nei singoli Comuni veronesi.