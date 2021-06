Covid-19: tutti i dati dei casi positivi nei singoli Comuni della provincia di Verona

Via Perugia

Sono ormai ben 53 nel complesso i Comuni della provincia di Verona a risultare quest'oggi, mercoledì 23 giugno, senza più casi di persone rilevate positive al virus Sars-CoV-2 all'interno del loro territorio. Il capoluogo Verona resta naturalmente il Comune con più casi, ma che vanno progressivamente diminuendo ed oggi sono 81 in totale, 6 in meno rispetto a ieri, per un'incidenza di positività calcolata sui mille abitanti che è oramai giunta al valore di 0,31.

A seguire tra i territori comunali nel Veronese con più soggetti attualmente positivi al coronavirus troviamo quello di Bosco Chiesanuova, dove i casi totali sono 15 su 3.556 abitanti, con un'incidenza di 4,22 ogni mille abitanti che risulta essere la più "elevata" della provincia, per quanto ovviamente su livelli piuttosto bassi.

Sono poi 10 i casi positivi rilevati ad oggi nel Comune di Legnago, per un'incidenza comunque molto bassa, pari allo 0,39 ogni mille abitanti, mentre tutti gli altri Comuni scaligeri con casi positivi ne hanno in numero inferiore alla decina, compresa Villafranca di Verona che pur avendo 33.345 abitanti è arrivata ormai ad avere soli 4 positivi per un'incidenza di positività uguale a 0,12 ogni mille abitanti. Di seguito riportiamo le tabelle con tutti i dati relativi ai singoli Comuni veronesi.