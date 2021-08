Coronavirus a Verona: i dati dei singoli Comuni, sono sei senza casi positivi. A Dolcè l'incidenza più alta

Sono sei in tutto i Comuni veronesi che quest'oggi, domenica 15 agosto 2021, non presentano all'interno del loro territorio alcun caso di soggetto rilevato positivo al virus Sars-CoV-2. Si tratta nello specifico dei Comuni di Brentino Belluno, Erbezzo, Malcesine, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo e Velo Veronese.

Per quanto riguarda il capoluogo Verona, i casi di persone attualmente positive al coronavirus sono in calo rispetto a ieri, con 24 soggetti in meno ed un totale di 459 attuali positivi. Il secondo Comune con più positivi resta Villafranca di Verona, con 73 casi rilevati su una popolazione di 33.345 persone. Dei cali importanti rispetto a ieri si registrano a Sona, con 12 persone positive in meno e un totale di 35 casi, ma anche a Legnago dove si è passati in 24 ore da 52 casi positivi a 39, ovvero 13 in meno quest'oggi.

Il Comune veronese che, rispetto a ieri, riscontra invece l'escursione massima di casi positivi al rialzo è quello di Zevio dove si è passati in 24 ore da 28 persone positive al virus a 42, ovvero 14 casi in più. L'incidenza ogni mille abitanti resta qui comunque piuttosto bassa, ferma a quota 2,78 casi essendo la popolazione residente pari a 15.088 persone. Nel capoluogo Verona l'incidenza di positività è ancor più bassa, pari a 1,77, ed in generale in tutti i Comuni veronesi si attesta al di sotto dei 10 casi ogni mille abitanti. Il dato più alto lo si rileva a Dolcè dove i positivi attuali sono 16 (+4 rispetto a ieri) su una popolazione residente pari a 2.543 ed un'incidenza di positività ogni mille abitanti che ha raggiunto quota 6,29. Di seguito riportiamo le tabelle con tutti i dati relativi ai singoli Comuni della provincia veronese.