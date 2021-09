Covid, i dati sui positivi nei singoli Comuni veronesi: sono 12 senza casi, l'incidenza più "elevata" a Mezzane di Sotto

Nel complesso resta basso il tasso di positività in tutti i Comuni veronesi, nel capoluogo sono 1,11 casi positivi ogni mille abitanti

Sono 12 i Comuni veronesi che oggi, domenica 12 settembre, risultano essere privi di soggetti rilevati positivi al virus Sars-CoV-2. Si tratta di Bevilacqua, Brentino Belluno, Cazzano di Tramigna, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Isola Rizza, Malcesine, Rivoli Veronese, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, Selva di Progno e Velo Veronese.

Il Comune con più casi positivi riscontrati risulta essere come sempre il capoluogo Verona, dove oggi sono 287 i positivi, in aumento rispetto rispetto a ieri di 12 persone in più, a fronte però di una popolazione totale di ben 258.688 abitanti e, dunque, un'incidenza di positività che si mantiene molto bassa, ovvero 1,11 casi ogni mille abitanti.

Il secondo Comune veronese per numero di casi positivi è quest'oggi quello di San Bonifacio dove troviamo 55 persone contagiate su olte 21 milla abitanti totali ed un'incidenza di positività pari a 2,57 casi ogni mille abitanti. A seguire vi è il Comune di Bovolone con 38 positivi su 16.122 abitanti e un'incidenza ogni mille pari a 2,36 casi.

Nel complesso l'incidenza di positività nei Comuni veronesi appare decisamente contenuta, con valori che pressoché ovunque si attestano al di sotto dei 4 casi ogni mille abitanti. L'unica eccezione è rappresentata dal territorio comunale di Mezzane di Sotto dove si riscontra il valore più "alto" dell'intera provincia scaligera, ovvero 7,46 casi ogni mille abitanti. I positivi totali qui sono 19, uno in meno rispetto a ieri, su un totale di 2.548 residenti. Di seguito riportiamo le tabelle con tutti i dati relativi ai singoli Comuni della nostra provincia.