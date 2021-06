Covid: i dati dei positivi nei singoli Comuni della provincia veronese

Sono ormai ben 30 i Comuni veronesi che risultano ad oggi, venerdì 11 giugno, senza casi rilevati di soggetti positivi al coronavirus. Nel complesso i dati del contagio appaiono calare uniformemente ovunque, basti pensare che nel singolo territorio comunale di Verona sono indicati esservi soltano 144 soggetti attualmente positivi al coronavirus, a fronte di una popolazione di quasi 260 mila abitanti. A seguire troviamo il Comune di Legnago che conta oggi 27 abitanti positivi, poi San Giovanni Lupatoto con 14 persone positive e Villafranca di Verona con 13 soggetti positivi.

A diminuire in modo drastico è quindi in questi giorni inevitabilmente anche l'incidenza di positività calcolata sui mille abitanti che, pressoché in quasi tutti i Comuni veronesi appare al di sotto del valore "1", il che significa che in quasi tutti i Comuni veronesi non arriva ad esserci un solo abitante positivo ogni mille. Prendendo ad esempio il capoluogo Verona troviamo un'incidenza pari a 0,56, così come a Bussolengo che pure conta 20 mila abitanti l'incidenza è pari a 0,34, o ancora a San Bonifacio dove gli abitanti sono circa 21 mila l'incidenza resta a 0,28.

Sopra il valore "1" troviamo Boschi Sant'Anna con 2 positivi su 1.361 abitanti, oppure Costermano con un'incidenza pari a 1,54 (6 positivi su 3.885 abitanti), o ancora altri Comuni come Legnago, Malcesine, Mezzane di Sotto o Roverè Veronese che si aggirano comunque sempre attorno al valore "1". Il dato più "alto" lo troviamo invece ad Angiari, dove l'incidenza di positività calcolata sui mille abitanti è pari a 3,34 (8 casi positivi su 2.393 abitanti). Di seguito riportiamo le tabelli con tutti i dati.