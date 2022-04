Covid in Veneto: calo contagi, lieve rialzo per i ricoveri. Terza dose somministrata al 73,9% dei veneti

Sono 6.820 i casi in più rispetto a ieri di soggetti positivi al coronavirus registrati in Veneto, dei quali 1.029 nella provincia scaligera. Lo si apprende dal bollettino Covid di oggi, sabato 9 aprile, a cura di Azienda Zero.

Calano dunque ulteriormente i soggetti attualmente positivi in Veneto che quest'oggi sono 79.767, dei quali 11.342 nella provincia di Verona. A crescere è purtroppo ancora il numero dei deccesi che in Veneto sale a quota 14.254 da inizio pandemia (+9 rispetto a ieri) e nel territorio veronese resta invece fermo a 3.049.

Report Covid Veneto 9 aprile 2022

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, sono in lieve aumento sul piano regionale: in area medica troviamo oggi 617 pazienti Covid, 9 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva vi sono 25 persone, ovvero 2 in più rispetto a ieri. Nella singola provincia veronese la situazione ricoveri è sostanzialmente immutata rispetto a ieri: vi sono infatti 105 pazienti Covid in area medica e 5 curati in terapia intensiva, numeri equivalenti rispetto alle precedenti 24 ore.

Scarica il report Covid Veneto 9 aprile 2022

In merito al prosieguo della campagna vaccinale, in Veneto si è giunti a 4.671.779 cicli completati e 3.328.850 dosi booster somministrate. Ad oggi è il 66,9% della popolazione residente totale in Veneto ad aver ricevuto la cosiddetta "terza dose" di vaccino. Un dato che sale al 73,9% se si considera la popolazione residente per la quale è effettivamente prevista la somministrazione della dose addizionale.

Covid - Sintesi vaccinazioni Veneto - 9 aprile 2022