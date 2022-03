Covid: in Veneto 13.900 morti da inizio pandemia. Calano ancora i ricoverati e gli attuali positivi

Sono 3.029 in più rispetto a ieri i tamponi rilevati positivi al coronavirus in tutta la Regione Veneto, di cui 333 nella singola provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino di oggi, domenica 6 marzo, a cura di Azienda Zero.

Il numero delle persone attualmente positive al virus scende così a quota 49.566 a livello regionale, mentre sul piano della provincia di Verona si è a 7.167 soggetti attuali positivi. Cresce invece il numero delle vittime: sono 7 i morti in Veneto nelle ultime 24 ore, con il computo totale dei decessi da inizio pandemia che ha raggiunto quota 13.900. Nella provincia di Verona i morti totali sono 2.990, uno in più rispetto a ieri.

Scarica il report Covid Veneto 6 marzo 2022

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in Veneto vi sono ad oggi 474 pazienti Covid ricoverati in area medica (-3 rispetto a ieri) e 38 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri). Nella singola provincia di Verona, i pazienti Covid sono 105 in area medica, dato immutato nelle ultime 24 ore, mentre salgono a 8 le persone in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).

Ad ospitare i pazienti Covid nel territorio veronese sono gli ospedali cittadini di Borgo Roma e Borgo Trento, oltre alle strutture di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Negrar e Peschiera del Garda. In merito alla campagna di vaccinazione anti Covid, in Veneto si è giunti a 4.542.053 cicli completati e 3.196.587 terze dosi eseguite. Nella nostra Regione la popolazione residente che ha ricevuto la dose booster corrisponde al 64,4%.

Report Veneto vaccinazioni Covid - 6 marzo 2022