Covid: calano attuali positivi e ricoveri in Veneto, 8 decessi in 24 ore. Terza dose per il 73,6% dei veneti

Sono 4.881 i tamponi rilevati positivi al coronavirus in più rispetto a ieri a livello regionale in Veneto, di cui 755 a Verona e provincia. Cala dunque a quota 81.809 il numero dei soggetti attualmente positivi in Veneto (ieri erano 82.106), così come a livello di provincia scaligera soo 11.625 rispetto agli 11.706 di ieri. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, domenica 3 aprile, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 3 aprile 2022

Cresce purtroppo il numero delle vittime che raggiunge quota 14.192 morti totali in Veneto dall'inizio della pandemia, ovvero registrando 8 decessi nelle ultime 24 ore. Nella provincia veronese i morti sono 2 in più rispetto a ieri, con il computo aggiornato che sale così a 3.038 vittime.

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, la situazione attuale vede un calo sul piano regionale: i pazienti Covid in area medica sono 551 (-6 rispetto a ieri), così come scendono a 34 le persone curate in terapia intensiva (-2). Nel territorio veronese si conferma la diminuzione per quel che riguarda sia i reparti di area medica, con 86 pazienti Covid (-6), sia quelli di terapia intensiva, con 6 pazienti Covid (-1). Al momento le persone positive al coronavirus che necessitano di ricovero ospedaliero sono accolte nelle strutture cittadine di Borgo Roma e Borgo Trento, quindi negli ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Bussolengo, Negrar, Peschiera ed al Centro riabilitativo veronese Srl.

Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione anti Covid che in Veneto ha toccato 4.646.889 cicli completati e 3.314.876 dosi booster. Ad aver ricevuto la cosiddetta terza dose di vaccino è il 66,7% della popolazione totale in Veneto. Un dato che sale al 73,6% se si considera la popolazione veneta per la quale è effettivamente pevista la somministrazione della dose booster.