Covid: in Veneto e a Verona calano i ricoveri. Terza dose somministrata al 74,5% dei cittadini

Sono 6.984 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al coronavirus in Veneto, di questi sono 1.203 nella provincia veronese. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, sabato 23 aprile, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 23 aprile 2022

Salgono dunque a 75.318 i casi di soggetti attualmente positivi in Veneto, dei quali 11.283 nella provincia scaligera. I morti totali da inizio pandemia sono 14.388, ovvero 8 vittime in più nel corso delle ultime 24 ore, delle quali una nella provincia di Verona che conta ad oggi 3.067 decessi totali.

Scarica il report Covid Veneto 23 aprile 2022

Per quanto riguarda i rioveri in ospedale, sono in calo i pazienti Covid: 607 le persone curate in Veneto nei reparti di area medica, ovvero 20 in meno rispetto a ieri, così come nelle terapie intensive scendono a 16 i pazienti (-1). Nella provincia di Verona troviamo 136 pazienti Covid in area medica esattamente come ieri, mentre calano a 2 le persone curate in terapia intensiva (-3).

Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale anti-Covid che in Veneto ha raggiunto quota 4.724.665 cicli completati, mentre sono 3.360.261 le dosi booster eseguite sinora. Ad aver ricevuto la terza dose è il 67,5% della popolazione totale residente in Veneto. Un dato che sale al 74,5% se si considera la sola popolazione residente ed effettivamente vaccinabile con dose addizionale/booster.

Campagna vaccinale in Veneto 23 aprile 2022