Covid: scendono a 52 le persone curate in terapia intensiva. Altri 25 morti nelle ultime 24 ore in Veneto

Sono 4.870 i casi in più di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri, dei quali 856 attribuiti alla singola provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino Covid odierno, sabato 19 febbraio 2022, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 19 febbraio 2022

Prosegue dunque il calo di soggetti attualmente positivi che oggi sono 75.427 in tutto il Veneto, rispetto agli oltre 78 mila di ieri. Anche nel Veronese la situazione appare in miglioramento con 14.806 casi attualmente positivi rispetto agli oltre 15 mila delle scorse 24 ore. Cresce invece purtroppo anche oggi il numero delle vittime che, da inizio pandemia, in Veneto ha ormai raggiunto quota 13.704 morti, ovvero 25 decessi in più nelle ultime 24 ore. Nella provincia scaligera sono 4 in più le vittime, con il triste computo totale che sale a 2.966 morti.

In netto calo sono invece anche oggi i ricoveri ospedalieri. In Veneto troviamo infatti 799 pazienti Covid curati in area medica, ovvero 54 in meno rispetto a ieri, mentre sono 52 le persone in terapia intensiva, vale a dire 4 in meno nelle ultime 24 ore.

Anche negli ospedali veronesi la situazione appare in miglioramento. I pazienti Covid curati in area medica sono 200, vale a dire 9 in meno rispetto a ieri, così come in lieve calo sono le persone curate in terapia intesiva che risultano essere 12 (-1). Al momento i pazienti Covid nella nostra provincia sono ospitati negli ospedali di Verona, a Borgo Trento e Borgo Roma, quindi nelle strutture di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Negrar, Peschiera del Garda e nel Centro riabilitativo veronese Srl.