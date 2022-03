Covid: crescono gli attuali positivi, 13 morti in 24 ore, ricoveri in calo. Terza dose per il 72,3% dei veneti

Sono 6.061 i casi in più di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri, dei quali 754 registrati nella singola provincia scaligera. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, venerdì 18 marzo, a cura di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 18 marzo 2022

Risultano in aumento i casi di soggetti attualmente positivi: rispetto alle precedenti 24 ore, infatti, si è passati dai 60.667 di ieri agli odierni 63.811 sul piano regionale, mentre a livello di provincia veronese troviamo oggi 8.678 persone attualmente positive (ieri erano 8.262). Cresce anche il numero delle vittime: dall'inizio della pandemia si è giunti a 14.028 morti totali in Veneto, ovvero 13 vittime in più nelle ultime 24 ore. Nella provincia di Verona i morti sono saliti a 3.018, facendo registrare un decesso tra ieri ed oggi.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i ricoveri risultano complessivamente in lieve calo: sono 432 le persone ricoverate in reparti Covid di area medica, ovvero 11 in meno rispetto a ieri, mentre sono salite a quota 26 pazienti Covid le terapie intensive (+2). Nella provincia di Verona, i ricoveri sono stabili per quanto riguarda le terapie intensive, con 6 pazienti esattamente come ieri, mentre calano in area medica dove vi sono oggi 68 persone, ovvero 6 in meno rispetto alle precedenti 24 ore.

In merito alla campagna di vaccinazione contro Covid-19, in Veneto sono 4.581.393 i cicli completati, mentre sono salite a 3.248.106 le cosiddette terze dosi sinora somministrate. Ad aver ricevuto la dose booster di vaccino anti Covid-19 è sinora il 65,4% della popolazione totale residente in Veneto. Un dato che sale al 72,3% se si considera la sola popolazione veneta residente compresa nella fascia d'età dai 12 anni in avanti, ovvero per la quale è effettivamente prevista la "terza dose".